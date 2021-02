Coronavirus, a partire da martedì somministrazione di vaccini agli under 55

A partire da martedì 9 febbraio partirà la campagna vaccinale per gli under 55

La campagna vaccinale in Italia è iniziata il 27 dicembre 2020 e ad oggi sono state vaccinate più di due milioni di persone. Tra questi operatori sanitari, dipendenti e ospiti Rsa, anziani con patologie gravi. Salvo imprevisti, da martedì inizieranno le vaccinazioni per gli under 55.

DAL 9 FEBBRAIO NUOVA CAMPAGNA VACCINALE – Da martedì 9 febbraio, salvo imprevisti, inizierà la campagna vaccinale per gli under 55 con i vaccini anti-Covid di AstraZeneca. Il vaccino di AstraZeneca arriverà nella giornata di domani in Italia e lunedì dovrebbe essere completata la distribuzione nei 293 centri di somministrazione. Arriveranno domani in Italia le prime 249.600 dosi dei questo vaccino.

I vaccini Pfizer e Moderna continueranno ad essere somministrati agli over 80 e ai più fragili, mentre quello di AstraZeneca andrà al personale scolastico, forze armate e di polizia, personale carcerario e detenuti, di età inferiore ai 55 anni. L’obiettivo del piano nazionale è quello di raggiungere i due milioni di vaccinati a febbraio, 4 milioni a marzo e 8 milioni ad aprile.

“La campagna di vaccinazione resti fuori da crisi e da contese politiche. È la cosa più importante per tutto il Paese”, queste le parole del ministro della Salute Roberto Speranza. Inoltre, il ministro ha ritenuto opportuno somministrare il vaccino AstraZeneca ai cittadini tra 18 e 55 anni, senza patologie gravi, poiché presenti più dati a riguardo.

Per il momento questa è l’indicazione dell’Aifa con il supporto del ministro Speranza; quando ci saranno più dati a disposizione, allora il vaccino AstraZeneca verrà diffuso ad altre fasce di età.