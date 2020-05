Coronavirus, ad Ercolano nuovo positivo. Il sindaco: “Se fate gli idioti in casa un altro mese”

Attraverso un video postato sul suo profilo Facebook ufficiale, Ciro Buonajuto, sindaco del comune di Ercolano (NA), ha annunciato l’esistenza di un nuovo caso positivo in città, precisando che “Bisogna rispettare le regole, mascherine e distanza di sicurezza senza troppe chiacchiere, mi rivolgo soprattutto ai ragazzi, se fate gli idioti rischiate di restare in casa un altro mese”.

Si tratta di una giovane 26enne del posto, che è stata adesso sottoposta a sorveglianza sanitaria, “ma purtroppo era prevedibile, visti i comportamenti scellerati di questi giorni”, ha aggiunto incollerito il primo cittadino. Dall’inizio della fase 2, infatti, troppi giovani si erano riversati per le strade del comune incuranti del rispetto delle norme di sicurezza, e il sindaco aveva già ricevuto diverse segnalazioni a riguardo da parte dei concittadini.

Il governatore locale ha poi esteso il suo monito anche a tutti i genitori: “Per contagiarsi non è necessario scambiarsi una sigaretta con gli amici. Basta anche stare riuniti intorno ad uno scooter come tanti fessi. Magari senza la mascherina e uno accanto all’altro. […] Mettiamocelo in testa tutti quanti, mettiamolo in testa ai nostri figli. O rispettano le regole o si rischia. Innanzitutto si rischia di dover tornare di nuovo chiusi in casa e poi si rischia la nostra salute, quella delle persone che amiamo”.

Proprio tre settimane fa, sempre attraverso i social, il sindaco si era congratulato con gli ercolanesi per la grande dimostrazione di responsabilità e maturità rispetto all’osservanza del lockdown, riservando menzioni di lode anche alle forze dell’ordine che erano state capaci di effettuare 30.000 controlli su 55.000 abitanti totali.

“I complimenti vanno alla città perchè è riuscita a rispettare le varie ordinanze, tra cui la turnazione alfabetica sul fare la spesa”, aveva precisato a gran voce Buonajuto, che però negli ultimi giorni si è visto costretto a richiamare all’attenzione la popolazione.