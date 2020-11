Coronavirus, alcune aree di Napoli presidiate dalla polizia: ecco le zone interessate

Giovedì mattina, alle ore 11, si è svolta presso la Prefettura di Napoli una riunione tecnica di coordinamento interforze, tenuta dal Prefetto Marco Valentini, alla presenza delle Forze dell’Ordine.

L’INCONTRO CON LE FORZE DELL’ORDINE – Nel corso della riunione si è discusso, in previsione del prossimo fine settimana, di alcuni temi inerenti al rispetto delle norme anti-Covid. Nelle giornate del 7 e 8 novembre sono stati segnalati diversi episodi di assembramenti, per questo motivo sono stati riconsiderati i dispositivi di controllo del territorio.

Per contrastare i contagi da Coronavirus è stato dato ulteriore impulso al coordinamento delle Forze di Polizia. Questi ultimi dovranno presidiare le aree di Napoli più sensibili a questi argomenti e più inclini alla violazione delle norme anti-Covid.

“Le misure sopracitate sono state previste nella consapevolezza del sacrificio richiesto ai cittadini, confidando, nel contempo, nel dovere di cooperazione, nel senso civico e nella responsabilità collettiva” si legge in una nota della Prefettura di Napoli.

ECCO LE AREE SOGGETTE A PRESIDI DI POLIZIA – Nella città di Napoli scenderanno in campo ulteriori forze dell’ordine per contrastare coloro che non rispetteranno le norme anti-Covid. Le aree interessate ai presidi di Polizia saranno: Piazza del Plebiscito, Via Partenope, Piazza San Domenico Maggiore e Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli.