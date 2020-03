Coronavirus, allarme rosso in Serie A: debiti alle stelle e rischio tracollo

Coronavirus non si arresta ed i danni, sanitari ed economici, sono giornalmente sotto gli occhi di tutti. A tal proposito La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione circa gli effetti drastici che il virus potrebbe causare sulla Serie A. Ilnon si arresta ed i danni, sanitari ed economici, sono giornalmente sotto gli occhi di tutti. A tal proposito La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione circa gli

Il campionato italiano rischia infatti seriamente grosso e, a tal proposito, è scattato l’allarme rosso. La Serie A potrebbe crollare per via dell’indebitamento elevatissimo. I costi alti stanno, a causa della crisi sanitaria e della conseguente sospensione dell’attività calcistica, superando le entrate.

Per ribaltare la situazione e salvare il salvabile, bisognerebbe in qualche modo riuscire a portare a termine la stagione entro il 31 luglio. Ciò potrebbe verificarsi nel caso in cui si riesca a tornare a giocare a maggio.

Ovviamente ora non è tempo di fare previsioni ed il calcio risulterebbe il problema minore della pandemia diventata ormai problema mondiale. Ovviamente però fa strano rendersi conto come la normalità di tutti i giorni sia stata modificata e come alcune cose, la Serie A ad esempio, potrebbero ripresentarsi notevolmente cambiate alla fine di questo buio periodo.

Ecco comunque come l’estratto dell’articolo de La Gazzetta dello Sport in cui viene analizzato l’allarme rosso che caratterizza in questo momento la Serie A: