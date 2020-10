Coronavirus, Bastoni e Skriniar positivi e out per il derby: ecco gli altri giocatori dell’Inter che rischiano il contagio e di saltare il Milan

Aumentano le difficoltà per Conte nella marcia d’avvicinamento all’appuntamento clou della stagione nerazzurra di questo inizio di campionato. Il derby col Milan si avvicina, il tempo di mettere da parte le amichevoli internazionali e poi ci saremo, e l’Inter si ritrova con una difesa tutta da inventare. I casi di coronavirus in squadra aumentano e paiono focalizzarsi proprio nel pacchetto arretrato che ora conta già due defezioni.

Dopo il caso della positività di Alessandro Bastoni, tocca ad un altro nerazzurro fare i conti con il Covid-19. E’ il caso del centrale difensivo Milan Skriniar, testato anche lui in Nazionale e risultato positivo. L’esito del tampone di controllo effettuato ieri e atteso per questa mattina indicherà il da farsi. Qualora fosse ancora positivo per il giocatore scatterebbe l’isolamento obbligatorio almeno per le prossime due settimane. Niente Milan né tantomeno esordio in Champions per lui.

All’Inter scatta l’allarme rosso e per i giocatori rimasti a Milano nella giornata di ieri è stata programmata una tornata di test per verificarne lo stato di salute. Handanovic con i luogotenenti Radu e Padelli, Ranocchia, Darmian, Young, Gagliardini e Nainggolan riceveranno oggi i risultati dei tamponi. La speranza è ovviamente che tutti abbiano rispettato le norme di comportamento imposte dalla società e siano negativi.

Il club non ha previsto alcun tipo di isolamento per i suoi tesserati che comunque saranno lasciati liberi di muoversi soltanto tra Appiano Gentile e le proprie dimore. Nessuna “bolla” scatterà per ora per limitare i contatti con i non conviventi al centro tecnico “Suning“. Qualora però i casi aumentassero improvvisamente tale soluzione potrebbe venire intrapresa per salvaguardare il resto del team e garantire a Conte di poter schierare i suoi uomini in campo.

Al Milan intanto gli unici ad aver contratto finora il coronavirus sarebbero Duarte e Ibrahimovic. Lo svedese, come personaggio vuole, ha voluto dire la sua attraverso i social sul momento che sta passando con una story tutto da ridere. “Sono risultati negativo al Covid ieri e positivo oggi. Nessun sintomo né nulla. Il Covid ha avuto il coraggio di sfidarmi. Pessima idea!“.