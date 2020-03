Instagram, ad una pagina del social network arriva una segnalazione su due note influencer

In questi giorni di quarantena forzata a causa del Coronavirus, gli italiani stanno riscoprendo la passione per le tradizioni: pizze, pane e dolci sono alcuni degli alimenti più preparati e condivisi sui social network. Anche i personaggi dello spettacolo hanno deciso di cimentarsi nella nobile arte della cucina, qualcuno con ottimi risultati, altri un po’ meno. In queste ore, i fan hanno notato dei movimenti strani sui rispettivi profili Instagram di Beatrice Valli e Paola Turani, ma andiamo per gradi.

BEATRICE VALLI ATTACCATA SUI SOCIAL – In queste ore, tra un momento di relax e un altro, Beatrice ha deciso di rispondere a qualche domanda dei suoi follower. Un utente ha fatto notare alla ragazza di essere stata nominata in una diretta tra The Pozzolis Family e Disperatamentemamma. Proprio quest’ultima pare abbia dichiarato di non sopportare la Valli, nonostante non si siano mai conosciute. Tuttavia, la ragazza ha pubblicato un post smentendo categoricamente quelle accuse.

Proprio in quel momento Paola Turani si cimentava in cucina, preparando un dolce. La donna ha sempre sostenuto di non saper affatto cucinare ma si sa, la quarantena gioca brutti scherzi e ha così deciso di provare. La Turani è anche stata attaccata duramente da diversi utenti proprio per la sua scarsa preparazione in cucina all’età di trent’anni.

BEATRICE VALLI MANDA UNA FRECCIATINA A PAOLA TURANI? – Alla pagina Instagram Very Inutil People è arrivata una segnalazione circa una presunta frecciata social mandata proprio dall’ex protagonista di Uomini e Donne alla Turani. Le “accuse” in questioni sono le seguenti: pare che Beatrice abbia condiviso una Ig stories con una semplice domanda: “Adesso tutti fanno ricette???” con tanto di faccine sorridenti. La domanda è stata accolta positivamente dai fan di Beatrice, i quali le hanno commentato come le persone siano diventate tutte esperte di fitness in questo periodo.

BEATRICE VALLI E PAOLA TURANI: UN LITIGIO SILENZIOSO – Non è un mistero che le due non abbiano alcun tipo di rapporto, tuttavia, le cause sono sempre state celate al popolo del web. L’anno scorso, in occasione del Coachella, molti influencer italiani hanno partecipato al festival, comprese la Valli e la Turani. Secondo alcune testimonianze, le due non si sono nemmeno guardate! Sempre a Very Inutil People sono arrivate delle spiegazioni in merito a questa guerra fredda tra le due influencer.