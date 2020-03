Coronavirus, Belen Rodriguez contro la Fashion Week: “Deleteria”

In questo periodo di emergenza per l’Italia a causa del Covid-19, non mancano le tante polemiche causate dai vip. Belen Rodriguez, nota showgirl argentina, si è scagliata contro la Milano Fashion Week e alcune direttive del governo per contrastare il virus.

BELEN CONTRO LA MILANO FASHION WEEK – Intervistata da Adnkronos, la showgirl ha dichiarato che secondo lei la MFW avrebbe dovuto essere sospesa: “Se avessero evitato di fare la settimana della moda forse tutto questo non sarebbe successo. Sono arrivati voli da zone che non erano al sicuro. Secondo me è da lì che è partito tutto. Se dopo la Cina siamo diventati il paese più infetto nel mondo, c’è qualcosa che è andato storto. La settimana della moda è stata deleteria”.

BELEN COMMENTA LA MANOVRA DEL GOVERNO – Non solo la Fashion Week, La Rodriguez ha avuto anche da ridire sulle direttive del governo, tuttavia, ha esortato i cittadini a seguire le regole. “Il Governo doveva attivarsi prima. La verità in mano non ce l’ha nessuno, non sappiamo neanche se la cosa si risolverà stando a casa ma il popolo deve attenersi a quello che ci dice il Governo altrimenti questa storia non finisce più’. Dobbiamo aiutarci a vicenda, siamo tutti molto demoralizzati quindi se ognuno inizia a guardare anche l’orto dell’altro e non solo il suo forse riusciamo ad uscirne il prima possibile” ha dichiarato la showgirl. Belen ha condiviso sui social la frase “Andrà tutto bene” e ha commentato così questo post: “È per dare coraggio non solo agli altri ma anche a me stessa. È una situazione complessa e da un punto di vista economico è una tragedia senza precedenti. Non siamo abituati a queste cose, se ci uniamo ce la possiamo fare ma siamo tutti nella stessa identica barca”.

LE DIRETTE SU INSTAGRAM – In molti hanno deciso di fare delle dirette su Instagram per dare conforto ai fan chiusi in casa, Belen non è stata da meno. “Mi sto inventando qualcosa per intrattenere le donne, magari mi collego, parliamo un po’ tra di noi, ci trucchiamo, insomma cerchiamo di passare un po’ il tempo”.