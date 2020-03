Coronavirus, Belen Rodriguez pubblica una notizia fake: duramente attaccata sul web

Il Covid-19, comunemente chiamato Coronavirus, sta mettendo in ginocchio il nostro Paese e ha costretto il governo ad emanare un decreto per la chiusura delle regioni e limitare ogni spostamento. Per questo motivo, i cittadini (e soprattutto i vip) si stanno mobilitando per aiutare il più possibile. Sono molte le donazioni da parte di persone dello spettacolo, influencer, calciatori ma anche di gente comune agli ospedali italiani, ormai allo stremo delle forze.

Belen Rodriguez, showgirl argentina, non è da meno. Proprio in questi giorni vi avevamo informati che la donna stava organizzando dirette per tenere compagnia ai fan chiusi in casa in quarantena. Inoltre, ha avuto molto da ridire sulla Milano Fashion Week e su alcune azioni del nostro governo. Tuttavia, la showgirl argentina ha fatto uno scivolone sui social che non è passato inosservato, tanto da essere attaccata non solo dai suoi fan, anche da medici esperti nel settore.

BELEN CONDIVIDE UNA BUFALA SU INSTAGRAM – A causa di questa pandemia è molto complesso distinguere le notizie vere dalle fake news ed è per questo che bisogna informarsi solo tramite gli organi competenti. In questi giorni, infatti, sta girando un audio su Whatsapp di una donna che dichiara di avere dei “trucchi” per prevenire il Coronavirus: a quanto pare basterebbe assumere la Vitamina C. Niente di più falso! Questo audio è stato condannato dai medici esperti del settore poiché, attualmente, non sappiamo come prevenire il virus, se non rimanendo dentro casa.

Belen Rodriguez, purtroppo, è caduta nella trappola e ha condiviso su Instagram questa bufala. Molti fan l’hanno subito richiamata per farle eliminare il post ma il danno era già stato fatto. Diverse persone hanno ripostato la fake news scatenando il web. I follower l’hanno attaccata pesantemente di aver diffuso un messaggio non solo falso ma potenzialmente pericoloso. Alcuni medici sono tornati nuovamente sull’argomento dichiarando che ovviamente si tratta di una bufala.

In virtù di ciò, è intervenuto il professor Bressanini che ha spiegato che le fake news sul Coronavirus sono parecchie. Successivamente ha attaccato duramente la showgirl argentina: “Non ti devi permettere di postare ‘ad minchiam’ su Vitamina C”. Ricordiamo di informarsi attraverso i canali degli organi competenti e di non diffondere queste notizie senza una fonte.

BELEN CONTRO LA MFW E IL GOVERNO – Il tema Coronavirus è molto caro alla showgirl, la quale ha attaccato pesantemente la Milano Fashion Week definendola “deleteria”. Secondo il suo parere, infatti, le sfilate avrebbero dovuto necessariamente essere rimandate o annullate poiché avrebbero incentivato il virus a diffondersi. Inoltre, Belen ha avuto da ridire molto sulle azioni del governo accusandolo di essersi mosso troppo tardi.