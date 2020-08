Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (1 agosto 2020)

La curva dei contagi sta risalendo lentamente, per ora sotto controllo. Tuttavia, i treni ad alta velocità torneranno a viaggiare a pieno carico, senza distanziamento sociale. Una proposta che ha fatto storcere il naso e intervenire Sergio Mattarella, capo dello Stato, il quale ha esortato a non abbassare la guardia. “Stupisce un po’, per non dire che sconcerta, questa decisione” ha dichiarato Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di Sanità.

Sul fronte europeo e mondiale, i casi contagio hanno superato i 17 milioni e mezzo con quasi 680 mila decessi e più di 10 milioni di guarigioni. Gli Stati Uniti continuano a registrare il numero più alto di contagi e mille decessi ogni 24 ore. Segue l’America Latina, in particolar modo il Brasile. Preoccupa la seconda ondata in Cina e Giappone.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale del ministero e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero totale di casi dall’inizio dell’epidemia è pari a 247.832 con un incremento di 295 contagi. Il numero totale degli attualmente positivi è 12.457 con un incremento di 35 unità. Oggi si registrano 5 decessi che porta il totale a 35.146 e 255 guariti/dimessi per un totale di 200.229