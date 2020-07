Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (12 luglio 2020)

Sta facendo discutere la decisione di far sbarcare 70 immigrati pakistani soccorsi al largo di Caulonia, 28 dei quali risultati positivi al coronavirus. Tra essi cinque minorenni e 48 adulti in giovane età trasferiti in strutture attrezzate per ulteriori accertamenti e quarantena. La governatrice Jole Santelli chiede l’intervento del governo e aggiunge: “Non esiterò ad agire vietando gli sbarchi in Calabria”.

Sul fronte europeo e mondiale, i contagi ormai superano i 12 milioni e mezzo e oltre 560 mila decessi. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 220 mila contagi, nuovo record dall’inizio dell’epidemia. Gli Stati Uniti e l’America Latina sono ancora il centro della pandemia.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale del ministero e dagli organi competenti. La Protezione civile non effettua più il calcolo dei dati.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è pari a 243.061 con un incremento di 234 contagi. Il numero totale delle persone attualmente positive è 13.179 con un decremento di 124 unità. Oggi si registrano 9 decessi per un totale di 34.954 e 349 guariti/dimessi che porta il totale a 194.928. Scende il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva.