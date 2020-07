Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (15 luglio 2020)

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha annunciato al Senato e poi successivamente alla Camera, l’intenzione da parte del Governo di emanare un DPCM con una proroga per le misure di contenimento contro il nuovo coronavirus fino al 31 Luglio.

Le parole del ministro: “Senza la sicurezza sanitaria non c’è legge di bilancio, investimento pubblico o privato, finanziamento europeo, in grado di farci recuperare il terreno perso in questi mesi. Per convivere con il virus, sino al vaccino, per riaccendere tutti i motori della nostra economia, per affrontare i gravi problemi sociali che vediamo crescere nel nostro Paese, non dobbiamo arretrare di un millimetro sulle misure di prevenzione. In coerenza con questa impostazione il governo intende adottare, a seguito di questo passaggio parlamentare, un nuovo Dpcm che proroghi le misure attualmente vigenti sino al 31 luglio”.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale e dagli organi competenti. Il Dipartimento della Protezione civile non effettua più il calcolo dei dati.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 243.506 con un incremento di 162 contagi. Il numero totale degli attualmente positivi è 12.493. Oggi si registrano 13 decessi per un totale di 34.997 e un totale di guariti/dimessi di 196.016, 575 rispetto a ieri.