Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (17 luglio 2020)

Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato duramente di Nicola Zingaretti a Bruno Vespa e lo ha accusato di aver preso superficialmente la questione coronavirus. “Noi abbiamo anticipato di 20 giorni le misure del governo. […] Subito dopo abbiamo fermato la movida mentre c’era qualcuno che diceva ‘Milano non si ferma’ e qualche segretario di partito, amico, che andava a fare gli aperitivi. Siccome Dio esiste, s’è preso il Covid” ha commentato a muso duro De Luca.

Sul fronte europeo e mondiale, sono quasi 14 milioni i casi di contagio registrati e più di 590 mila decessi. In Spagna, Barcellona ha chiesto ai cittadini di rimanere in casa ed evitare nuovi focolai. Nuovo record negli Stati Uniti dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrati più di 68 mila contagi. L’India è arrivata a un milione di casi, anche Israele si è fermato. In Cina si stanno registrando nuovi focolai.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale del ministero e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 243.967 con un incremento di 231 contagi. Il numero totale degli attualmente positivi scende a 12.456 con un decremento di 17 unità. Oggi si registrano 11 decessi per un totale di 35.028 e 237 guariti/dimessi che porta il totale a 196.483. I pazienti ricoverati in ospedale sono 771 di cui 50 in terapia intensiva e 11.653 in isolamento domiciliare.