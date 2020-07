Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (20 luglio 2020)

La situazione coronavirus in Italia mantiene un trend basso per quanto riguarda il numero di vittime. Dopo i soli 3 decessi di ieri oggi si contano 13 morti (di cui 8 in Lombardia) e un calo di nuovi positivi (190). La situazione nel mondo invece si fa sempre più severa, negli Usa si sono registrati 63.900 nuovi casi in 24 ore, ad oggi è il primo Paese al mondo per numero di contagi.

Il vaccino ChAdOx1 messo a punto dallo Yenner Institute della Oxford University sembra avere delle buone risposte immunitarie. La professoressa Sarah Gilbert ha affermato che i risultati ottenuti fino ad ora sembrano promettere grandi cose: “c’è ancora molto lavoro da fare prima di poter confermare se il nostro vaccino aiuterà a gestire la pandemia di Covid-19”.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale del ministero e dagli organi competenti. La Protezione civile non effettua più il calcolo dei dati.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è pari a 244.624 con un incremento di 190 contagi. Il numero totale delle persone attualmente positive è 12.404. Oggi si registrano 13 decessi per un totale di 35.058 e 213 guariti/dimessi che porta il totale a 197.162.