Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (24 luglio 2020)

Il testo approvato a Montecitorio con 418 voti a favore e tre astensioni passa al Senato e prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come “Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell’epidemia da coronavirus”. Il fine di tale giornata sarà quello di rinnovare la memoria di tutte le persone decedute a causa dell’epidemia. La scelta è ricaduta su questa data poiché fu il giorno dei camion militari che portarono via i corpi da Bergamo.

Sul fronte europeo e mondiale, i contagi salgono a 15 milioni e mezzo con oltre 633 mila decessi. Gli Stati Uniti e l’America Latina sono ancora le zone più colpite, la prima con 76 mila casi al giorno. Gli esperti, infatti, chiedono al presidente Donald Trump di chiudere tutto.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale del ministero e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 245.590 con un incremento di 252 contagi. Il numero totale degli attualmente positivi 12.301 con un decremento di 103 unità. Oggi si registrano 5 decessi per un totale di 35.097 e 350 guarigioni/dimessi per un totale di 198.192.