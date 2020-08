Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (25 agosto 2020)

Si è tenuta ieri a Palazzo Santa Lucia una riunione convocata da Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, nella quale sono state affrontate le problematiche sulla riapertura delle scuole. La Regione ha deciso di acquistare dei termoscanner da assegnare agli istituti e controllare la temperatura degli alunni prima dell’ingresso a scuola.

Sul fronte europeo e mondiale, sono quasi 24 milioni i contagi registrati con più di 810 mila decessi e quasi 15 milioni e mezzo di guariti. Spaventa la seconda ondata in Europa, dove la Spagna sta per attuare misure drastiche per contenere il virus e la Francia è uno dei paesi ad aver registrato più casi in 24 ore. La Germania conta quasi 1.000 casi al giorno.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale del ministero e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 261.174 con un incremento di 878 contagi. Il numero totale degli attualmente positivi è 19.174 con un decremento di 21 unità. Oggi si registrano 4 decessi per un totale di 35.445 e 353 guariti/dimessi che porta il totale a 206.015.