Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (26 giugno 2020)

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha svelato sui suoi profili social che presto farà il punto della situazione, assieme alla ministra Lucia Azzolina, sulla ripartenza della scuola. A quanto pare, come afferma Stefano Bonaccini, si è arrivati ad un’intesa tra le Regioni per la costruzione di un Piano scuola 2020-2021.

Sul fronte europeo e mondiale, l’Oms avverte: “Sembra sparito (il virus ndr.) ma non è così, ha un andamento prevedibile e tornerà a settembre”. Preoccupa la situazione negli Stati Uniti, dove si stima ci siano molti più contagi di quanti effettivamente siano registrati. In India si sono registrati altri 17 mila casi, mentre in Brasile Jair Bolsonaro ha dichiarato: “Potrei aver avuto il Coronavirus. Rifarò il tampone”.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino odierno dell’epidemia in Italia, reperibile sul sito ufficiale e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia, il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 239.961 con un incremento di 259 contagi. Il numero totale delle persone attualmente positive è di 17.638 con un decremento di 665 unità. I pazienti ricoverati sono 1.356 di cui 105 in terapia intensiva. Oggi si registrano 30 decessi per un totale di 34.708 e 890 guariti/dimessi che porta il totale a 187.615.