Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (3 agosto 2020)

A causa dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, circa il distanziamento sociale sui treni, Italo ha cancellato 8 treni della mattina e numerosi biglietti per quelli del pomeriggio coinvolgendo circa 8.000 passeggeri che non hanno potuto usufruire del biglietto già acquistato. Tuttavia, si legge in una nota che Italo ha già provveduto per rimborsare gli acquirenti.

Sul fronte europeo e mondiale, i casi di contagio registrati hanno raggiunto i 18 milioni con quasi 680 mila decessi. Situazione preoccupante in Francia e in Spagna, dove Madrid è risultata la città europea con il tasso più alto di mortalità e la prima, per il terzo giorno consecutivo, ha superato la soglia dei 1.300 contagiati. La Grecia impone l’uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici al chiuso, incluse le chiese. L’Oms prevede che la pandemia sarà “molto lunga”.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è pari a 248.299 con un incremento di 299 contagi. Il numero totale degli attualmente positivi è 12.474 con un incremento di 17 unità. Oggi si registrano 12 decessi per un totale di 35.166 e 129 guariti/dimessi che porta il totale a 200.589.