Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (3 settembre 2020)

La data prevista per il rientro a scuola è ancor incerta, anche se alcune regioni hanno optato per il 24, esattamente dopo le elezioni. Nel frattempo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato che entro il 2020 si potrà usufruire delle prime dosi di vaccino Astrazeneca poiché nelle ultime ore è stato reso definitivo il contratto con l’azienda.

Sul fronte europeo e mondiale, i contagi hanno superato i 26 milioni con oltre 860 mila decessi e quasi 17 milioni e mezzo di guariti. In Spagna si sono registrati altri 8.500 casi e 7.000 in Francia con 25 decessi. Gli Stati Uniti, primi in classifica per numeri di contagio, rassicurano: entro il 1 novembre sarà pronto il vaccino.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale del ministero e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 272.912 con un incremento di 1.397 contagi. Il numero totale degli attualmente positivi è 28.915 con un incremento di 1.098 unità. Oggi si registrano 10 decessi per un totale di 35.507 e 289 guariti/dimessi che porta il totale a 208.490.