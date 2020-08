Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (30 agosto 2020)

Non si ferma la polemica attorno al nuovo focolaio in Sardegna, soprattutto nel locale di Flavio Briatore Billionaire. I dipendenti hanno iniziato ad accusare i sintomi del Covid-19 poco prima di ferragosto ma il locale non ha chiuso o fermato gli eventi. Il tutto con tantissimi ospiti e zero mascherina o distanziamento sociale.

Sul fronte europeo e mondiale, i contagi hanno raggiunto i 25 milioni con 843 mila decessi e 16 milioni e mezzo di guariti. L’India è il primo paese per velocità di diffusione ma sono ancora gli Stati Uniti a guidare la classifica. A Berlino sono scesi nuovamente in piazza i negazionisti del virus, arrestati in 300.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale del ministero e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 268.218 con un incremento di 1.365 contagi. Il numero totale degli attualmente positivi è 24.205 con un incremento di 1.049 unità. Oggi si registrano 4 decessi per un totale di 35.477 e 312 guariti/dimessi che porta il totale a 208.536.