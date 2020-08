Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (31 agosto 2020)

Agosto volge al termine ma sul fronte scolastico, Regioni e Governo non trovano un punto d’incontro. La data fissata al 14 settembre sembrerebbe non soddisfare diverse regioni, soprattutto a causa delle elezioni; per questo motivo, il 24 settembre potrebbe essere l’alternativa. Per quanto riguarda l’organizzazione interna, i vertici hanno assicurato che tutto si svolgerà in sicurezza, tuttavia, ci sono ancora dei dettagli da risolvere come l’obbligo di mascherine in classe.

Sul fronte europeo e mondiale, i contagi superano i 25 milioni con 844 mila decessi e oltre 16 milioni e mezzo di guariti. L’Europa sta affrontando duramente la seconda ondata e pare che l’Italia stia reagendo bene in termini di contagi. In India si sono registrati nelle ultime 24 ore più di 80 mila casi mentre gli Stati Uniti hanno superato i sei milioni di contagi.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale del ministero e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 269.214 con un incremento di 996 contagi. Il numero totale degli attualmente positivi è 26.078 con un incremento di 1.873 unità. Oggi si registrano 6 decessi per un totale di 35.483 e 883 guariti/dimessi che porta il totale a 208.653.