Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (4 settembre 2020)

Il rientro a scuola preoccupa tutte le famiglie costrette comunque a lavorare: se un figlio risultasse positivo al coronavirus, come dovrebbe muoversi un genitore? Il Cdm ha approvato alcune misure del nuovo decreto tra cui lo smart working per genitori con figli under 14 in quarantena oppure il congedo. Il commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ha dichiarato che se mai un figlio risultasse positivo, almeno uno dei due genitori dovrebbe rimanere a casa, senza perdere denaro: “Non si può certo immaginare che fino a giugno non ci sarà neanche uni che si contagia a scuola”.

Sul fronte europeo e mondiale, i contagi hanno superato i 26 milioni con quasi 870 mila decessi e 17 milioni e mezzo di guariti. La Francia, uno dei paesi europei più colpiti dalla nuova ondata, ha chiuso 22 scuole. A Madrid, da lunedì, ci saranno nuove restrizioni per contenere la diffusione del virus. Nelle ultime 24 ore, Stati Uniti, Brasile e India hanno superato le 1.000 vittime.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in italia reperibile sul sito ufficiale del ministero e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero di casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 274.644 con un incremento di 1.733 contagi. Il numero totale degli attualmente positivi è 30.099 con un incremento di 1.184 unità. Oggi si registrano 11 decessi che porta il totale a 35.518 e 537 guariti/dimessi per un totale di 209.027.