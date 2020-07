Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (5 luglio 2020)

Per il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli, il virus circola ancora esattamente come prima, pertanto, dobbiamo metterci nella condizione di arginarlo a livello locale il più possibile. Il professor Locatelli ha spiegato che il rischio è ancora alto e non possiamo permetterci una nuova quarantena, soprattutto a livello economico.

Sul fronte europeo e mondiale, i casi accertati sono più di 11 milioni con oltre 530 mila decessi. L’Oms oggi ha confermato un picco record dei casi di contagio giornalieri soprattutto negli Stati Uniti, Brasile e Messico. Israele sta affrontando la seconda ondata del virus e ha dichiarato lo stato d’emergenza, mentre Pechino ha registrato nelle ultime 24 ore due casi di coronavirus e altre sei infezioni in tutta la Cina.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino odierno, attualmente in Italia il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 241.611 con un incremento di 192 contagi. Il numero totale delle persone attualmente positive è 14.642 con un incremento di 21 unità. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 74; oggi si registrano 7 decessi per un totale di 34.861 e 164 guariti/dimessi che porta il totale a 192.108.