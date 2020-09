Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (5 settembre 2020)

Dopo la protesta tedesca e svizzera, l’ondata “no mask” si riunirà anche in Italia per protestare contro “la dittatura sanitaria, la fake news del Covid”. La protesta dovrebbe attirare circa 5 mila persone tra negazionisti del coronavirus e 5G, no Vax, Gilet Arancioni ed esponenti di estrema destra. Dura la posizione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “Ai negazionisti chiedo di portare almeno rispetto per i familiari dei morti”.

Sul fronte europeo e mondiale, i contagi hanno superato i 26 milioni e mezzo con 875 mila decessi e più di 17 milioni e mezzo di guariti. Francia e Spagna sono i paesi europei con il più alto numero di contagi nelle ultime 24 ore, 9.000 e 4.500. L’India ha superato i 4 milioni di casi.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale del ministero e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 276.338 con in incremento di 1.695 contagi. Il numero totale degli attualmente positivi è 31.194 con un incremento di 1.095 unità. Oggi si registrano 16 decessi che porta il totale a 35.534 e 583 guariti/dimessi per un totale di 209.610.