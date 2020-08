Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (8 agosto 2020)

Dopo le accuse dell’opposizione, in particolar modo Matteo Salvini, il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha deciso di non rispondere per almeno 24 ore. Successivamente, il premier si è difeso dalle accuse svelando di aver letto il verbale del Comitato tecnico scientifico due giorni dopo, pertanto la situazione era già compromessa. Per questo motivo “appena saputo ho scelto di chiudere la Lombardia” ha affermato Giuseppe Conte.

Sul fronte europeo e mondiale, i contagi registrati hanno superato i 19 milioni con 720 mila decessi. In Europa, la Spagna sta vivendo una seconda ondata e la città più colpita, per ora, è Madrid. La Francia ha registrato diversi nuovi focolai, facendo alzare l’indice di contagio. Gli Stati Uniti si confermano il paese più colpito dalla pandemia assieme all’America Latina.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale del ministero e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è pari a 250.103 con un incremento di 347 contagi. Il numero totale degli attualmente positivi è 12.953 con un incremento di 29 unità. Oggi si registrano 13 decessi per un totale di 35.203 e 305 guariti/dimessi che porta il totale a 201.947.