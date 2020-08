Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (9 agosto 2020)

Non si fermano le polemiche sui documenti condivisi del Comitato tecnico scientifico. Dopo l’attacco aperto dell’opposizione nei confronti del premier Giuseppe Conte, anche il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha difeso le decisioni di quest’ultimo. “Finché questa emergenza non sarà finita non inseguirò nessuno sulle polemiche. Salvini? Credo che la gente abbia capito fino in fondo come sono andate le cose. Si diceva che non potessimo fare come in Cina e invece il sistema democratico ha retto” ha dichiarato Speranza al Corriere della Sera.

Sul fronte europeo e mondiale, sono quasi 20 milioni i casi di contagio dall’inizio della pandemia. Secondo i dati del New York Times, gli Stati Uniti hanno superato i 5 milioni di casi di coronavirus. Al secondo posto il Brasile, che ha superato i 3 milioni. Il Sudafrica, invece, ha superato i 10.000 morti.

Il Ministero della Salute ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito ufficiale del ministero e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Secondo il bollettino, attualmente in Italia il numero totale dei casi dall’inizio dell’epidemia è pari a 250.566 con un incremento di 463 contagi. Il numero totale degli attualmente positivi è 13.263 con un incremento di 310 unità. Oggi si registrano 2 decessi per un totale di 35.205 e 151 guariti/dimessi che porta il totale a 202.098.