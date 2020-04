Coronavirus, bollettino Protezione Civile (11 aprile 2020)

L’Italia, dopo la conferenza stampa di ieri sera del premier Giuseppe Conte, si prepara a prolungare la quarantena fino al 3 maggio. “Dopo il 3 maggio con cautela vedremo cosa fare, ma dipenderà dal nostro comportamento. Lavoreremo con coraggio” ha dichiarato il Presidente del Consiglio in diretta Facebook e tv. Al momento, le uniche attività ad avere il via libera sono librerie e cartolerie, negozi per bambini e alcune attività varie forestali. Inoltre, il premier ha smentito alcune fake news sull’argomento MES e rimproverato pubblicamente Matteo Salvini e Giorgia Meloni per la diffusione di tali falsità. “Questo governo non lavora col favore delle tenebre” ha concluso il Presidente del Consiglio.

Sul fronte europeo e mondiale, la pandemia ha provocato altri 510 morti in Spagna portando il totale dei decessi a 16.353. Tuttavia, i numeri sembrerebbero essere in calo. In Germania sono stati registrati 5.204 nuovi contagi fra giovedì e venerdì mentre nel Regno Unito, le vittime sono arrivate a quota 9.875, di queste, 917 registrate nelle ultime 24 ore. Negli Stati Uniti, i numeri continuano a salire, a New York il sindaco De Blasio ha dichiarato che le scuole rimarranno chiuse fino a settembre.

Sta circolando da poche ore la notizia su un farmaco anti-ebola, molto probabilmente efficace alla lotta contro il Coronavirus. Dopo un piccolo studio effettuato a Boston, più della metà di un gruppo di pazienti, gravemente malati, è migliorato a seguito della somministrazione del farmaco sperimentale Gilead. Tuttavia, i tempi per un vaccino sono ancora molto lunghi per ora.

Nella conferenza stampa delle 18, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia si registrano 1996 persone positive in più per un totale di 100.269, di cui 3381 in terapia intensiva (numero in calo), 28144 ricoverati con sintomi e 68774 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici. Si registrano 619 decessi, i guariti di oggi sono 2079 per un totale di 32534. I casi totali sono 152.271 e sono stati effettuati 963.473 tamponi.