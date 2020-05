Coronavirus, bollettino Protezione Civile (11 maggio 2020)

In programma alle 18 il confronto tra Governo e Regioni in vista delle riaperture di attività il 18 maggio: in Alto Adige riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri e musei. In serata, invece, è previsto il Consiglio dei Ministri per il cosiddetto decreto Rilancio, tra le iniziative: niente Irap a giugno, bonus vacanze fino a 500 euro e reddito di emergenza.

Sul fronte europeo e mondiale, sono ormai 4 milioni i casi di contagio da Covid-19, l’Europa il continente più colpito. Torna la paura in Cina dove sono stati registrati 17 nuovi positivi, solo 5 a Wuhan, il focolaio della pandemia. Negli Stati Uniti, invece, il numero più basso di deceduti da marzo, 776. La Russia è il terzo paese più colpito con 221 mila casi di Coronavirus: finisce oggi il lockdown ma il presidente, Vladimir Putin, parlerà nuovamente alla nazione.

Il Dipartimento della Protezione Civile e il suo capo, Angelo Borrelli, ci forniscono il bollettino giornaliero dell’epidemia in Italia, reperibile sul sito della Protezione Civile e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI IN ITALIA – Attualmente nel nostro paese, i casi totali dall’inizio dell’epidemia salgono a 219.814 con un incremento di 744 contagi. Il numero totale delle persone attualmente positive è pari a 82.488 con un decremento di 836 unità. I pazienti ricoverati in ospedale sono 13.539, di cui 999 in terapia intensiva e 67.950 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici. Oggi si registrano 179 decessi che porta il totale a 30.739 e 1.401 guariti e dimessi per un totale di 106.587.