Coronavirus, bollettino Protezione Civile (12 marzo 2020)

Il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ci fornisce il consueto bollettino riguardo al Covid-19, denominato Coronavirus.

I DATI DI OGGI– Oggi, giovedì 12 marzo, Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile ci fornisce il punto della situazione sul Coronavirus, dichiarata “pandemia” dall’OMS. Abbiamo 2214 nuovi casi per un totale di 12839 casi positivi al Covid-19. I guariti sono 213 per un totale di 1258. I decessi 188 in più, sempre con patologie pregresse. In ospedale sono ricoverate 6650 persone, 5036 in isolamento fiduciario e 1153 in terapia intensiva. 4600 uomini e donne sono in campo per contrastare questo virus pandemico.

LE RACCOMANDAZIONI DI BORRELLI – Oltre alle consuete raccomandazioni, il capo del Dipartimento Civile, Angelo Borrelli, ha esortato a continuare a donare il sangue per aiutare la comunità. Spazio anche al tema dei senza tetto, le autorità competenti si stanno mobilitando per trovare strutture adeguate. Non ci sono anticipazioni sul farmaco anti-artrite poiché si stanno approfondendo le caratteristiche.