Coronavirus, bollettino Protezione Civile (13 giugno 2020)

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, assieme ai ministri di Francia, Germania e Olanda, ha sottoscritto un contratto con AstraZeneca per l’approvvigionamento di 400 milioni di dosi di vaccino per tutta la popolazione europea. Il progetto è nato all’Università di Oxford ma coinvolgerà nella fase di sviluppo e produzione anche l’Italia. La prima traccia di dosi arriverà entro fine anno.

Nella giornata di ieri, il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato un nuovo Dpcm per quanto riguarda il trasporto aereo. Pare che questi ultimi potranno viaggiare a pieno carico e con tutti i posti assegnati, a condizione che la compagnia aerea possa consentire il ricambio dell’aria e i passeggeri il cambio di mascherina ogni quattro ore. Inoltre, non si potranno portare a bordo bagagli troppo grandi per limitare i movimenti all’interno dell’aereo.

Sul fronte europeo e mondiale, sono ormai più di 7 milioni i contagi registrati e più di 420 mila decessi. Il paese più colpito restano gli Stati Uniti con oltre 2 milioni di casi registrati. La pandemia sembrerebbe non arrestarsi in America Latina, dove si contano più di un milione di contagi e oltre 75 mila decessi. Nuovi casi di contagio hanno fatto scattare nuovamente la quarantena a Pechino, diverse scuole e asili chiusi.

Il Dipartimento della Protezione civile e il suo capo, Angelo Borrelli, ci forniscono il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia, reperibile sul sito della Protezione civile, Ministero della Salute e organi competenti.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia, il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 236.651 con un incremento di 346 contagi. Il numero totale delle persone attualmente positive è di 27.485 con un decremento di 1.512 unità. Il numero dei pazienti ricoverati in ospedale è di 3.747 di cui 220 in terapia intensiva e 23.518 in isolamento domiciliare. Oggi si registrano 55 decessi per un totale di 34.301 e 1.780 guariti/dimessi che porta il totale a 174.865.