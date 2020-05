Coronavirus, bollettino Protezione Civile (13 maggio 2020)

In Italia continua la Fase 2 e presto conosceremo gli effetti di essa, se ci sarà un aumento dei contagi oppure no. In queste ore si stanno decidendo nuove riforme del cosiddetto decreto Rilancio e questa sera si parlerà delle varie linee guida da dare alle regioni, così dichiarato dal ministro Francesco Boccia.

Questa mattina la notizia sugli incontri tra amici ha alimentato molta speranza tra i cittadini, tuttavia, non è ancora stata confermata tale misura, come anche la possibile abolizione delle autocertificazioni per gli spostamenti all’interno della propria regione. Ormai siamo agli sgoccioli: dal 18 maggio via alla riapertura di parrucchieri, centri estetici e ristoranti.

Sul fronte europeo e mondiale, sono ormai più di 4 milioni i contagi di Covid-19 ma l’obiettivo del governo tedesco è quello di riaprire gradualmente e aprire le frontiere entro il 15 giugno. In Spagna sono stati registrati nelle ultime 24 ore altri 184 morti per Coronavirus e 439 nuovi casi. Da oggi nel Regno Unito sarà permesso praticare sport individuale all’aperto, prendere il sole nei parchi insieme ad un amico, andare in bici, guidare la macchina verso altre destinazioni in città, fare sport di gruppo ma solo con i membri delle stese famiglie.

Il Dipartimento della Protezione Civile e il suo capo, Angelo Borrelli, ci forniscono il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia, reperibile sul sito della Protezione Civile e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI IN ITALIA – Attualmente i casi totali di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono 222.104 con un incremento di 888 contagi. Il numero delle persone totali attualmente positive è di 78.457 con un decremento di 2.809 unità. I pazienti ricoverati in ospedale sono 12.172 di cui 893 in terapia intensiva mentre 65.392 sono in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici. Oggi si registrano 195 decessi che porta il totale a 31.106 e 3.502 dimessi e guariti per un totale di 112.541.