Coronavirus, bollettino Protezione Civile (14 aprile 2020)

Gli effetti della quarantena imposta dal governo inizia a dare i suoi frutti, seppur molto lentamente. L’alleggerimento delle strutture ospedaliere fanno respirare il personale sanitario ormai allo stremo delle forze (sono 115 i medici morti durante questa pandemia). Da oggi l’Italia prova a ripartire: sono tante le librerie, cartolerie, negozi per bambini e altre attività che hanno alzato nuovamente la saracinesca; tuttavia, alcune regioni hanno preferito non rischiare, come la Lombardia.

In molti si stanno domandando come sarà l’estate 2020 nel nostro Paese. Nessuno lo sa con certezza ma gli stabilimenti hanno il via libera per pulire le spiagge e gettarsi alle spalle questo momento difficile. Diverse sono le proposte: la sabbia sarà disinfettata periodicamente e le distanze tra ombrelloni saranno aumentate. C’è chi propone app e chi fasce orarie per i soggetti a rischio, come gli anziani. Nelle ultime ore si sta diffondendo l’idea di gabbiotti in plexiglass, come testimonia il progetto di un’azienda modenese, tuttavia, i cittadini non sono convinti.

Sul fronte europeo e mondiale, sono quasi 2 milioni i contagiati in tutto il mondo, l’Europa è il continente più colpito. Nonostante i numeri particolarmente elevati, Spagna, Francia e Germania hanno deciso di ripartire gradualmente, non aspetteranno il mese di settembre per riaprire le scuole. Negli Stati Uniti sono 1.509 i decessi nelle ultime 24 ore e il governo ha chiesto ai ricercatori di sospendere i test sui pipistrelli durante la pandemia. Sono cinque i vaccini in sperimentazione per contrastare il virus, ma il processo è ancora molto lungo.

Nella conferenza stampa delle 18, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia si registrano 675 pazienti positivi in più per un totale di 104.291, di cui 3186 in terapia intensiva (numeri in calo), 28011 ricoverati in ospedale con sintomi e 73094 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici. I decessi di oggi sono 602 e 1695 i pazienti guariti per un totale di 37130.