Coronavirus, bollettino Protezione Civile (14 giugno 2020)

Ieri sera il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha svelato sui suoi profili social le novità che l’Italia dovrà affrontare nel futuro. “Con la squadra dei ministri abbiamo avviato un confronto che intendiamo portare avanti con tutte le forze economiche, politiche, sociale e culturali del Paese, visto il momento particolarmente drammatico che sta attraversando la nostra economia” ha esordito il premier.

Sul fronte mondiale ed europeo, i contagi hanno superato ormai i 7 milioni e mezzo con oltre 420 mila decessi. Il picco in Europa è passato, tuttavia, non si esclude una seconda ondata di contagi. Gli Stati Uniti e l’America Latina sono le zone più colpite dal virus, soprattutto il Brasile. La Cina ha registrato 57 nuovi contagi, numeri che non si contavano almeno da aprile.

Il Dipartimento della Protezione civile e il suo capo, Angelo Borrelli, ci forniscono il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia, reperibile sul sito della Protezione civile, Ministero della Salute e organi competenti.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia, il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 236.989 con un incremento di 338 contagi. Il numero totale delle persone attualmente positive è di 26.274 con un decremento di 1.211 unità. Il numero dei pazienti ricoverati in ospedale è di 3.594 di cui 209 in terapia intensiva e 22.471 in isolamento domiciliare. Oggi si registrano 44 decessi che porta il totale a 34.345 e 1.505 guariti/dimessi per un totale di 176.370.