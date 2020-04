Coronavirus, bollettino Protezione Civile (15 aprile 2020)

Il governo sta lavorando su due diversi fronti per cercare di far ripartire il Paese gradualmente. Entro il 20 aprile, è probabile che ci sarà un nuovo decreto e l’inizio della cosiddetta Fase 2 con nuove regole per allentare il lockdown e far ripartire altre attività. Inoltre, una delle idee proposte è quella di evitare una mole inutile di autocertificazioni e scaricare una app per gli spostamenti, ma è ancora tutto da decidere.

Sul fronte europeo e mondiale, sono quasi 2 milioni le persone contagiate accertate dal Covid-19 e quasi 200.000 decessi. L’Europa si conferma al primo posto con oltre 1 milione di casi e più di 84 mila decessi. In Spagna il bilancio dei morti continua a scendere: nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 523 decessi. In Germania, invece, i casi sono arrivati quasi a 30 mila. Ci sono altri 761 decessi registrati nei soli ospedali del Regno Unito nelle ultime 24 ore.

Nella conferenza stampa delle 18, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia si registrano 1127 persone positive in più per un totale di 105.418, di cui 3079 in terapia intensiva, 27643 ricoverati con sintomi, 74696 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici. Oggi si registrano 578 decessi e 962 guariti per un totale di 38092 pazienti guariti.