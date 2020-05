Coronavirus, bollettino Protezione Civile (16 maggio 2020)

Le attività si preparano finalmente alla riapertura del 18 maggio anche se con molte polemiche. Sono tanti i ristoratori che hanno protestato contro le misure restrittive da adottare all’interno dei loro ristoranti, misure che potrebbero far perdere numerosi clienti e di conseguenza incassi. Al momento, però, queste sembrerebbero le uniche soluzioni possibili in grado di contrastare il Covid-19 ma allo stesso tempo, a far ripartire l’economia italiana messa in ginocchio.

In queste ore, la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha confermato l’ipotesi che girava ormai da tempo: l’esame di maturità si farà in presenza, con le dovute precauzioni e, soprattutto, non si faranno sconti a nessuno. Nessun sei politico, chi andrà male non supererà l’anno; niente scritti, solo un maxi orale. Inoltre, dal 3 giugno riapriranno le frontiere, non solo tra le varie regioni, anche per l’estero.

Sul fronte europeo e mondiale, la Spagna ha registrato altri 102 decessi ma il premier, Pedro Sanchez, ha annunciato che chiederà al Parlamento una nuova proroga del lockdown di un mese, forse l’ultima per il paese. Nonostante le riaperture in tutta la nazione, in Germania è nato un nuovo movimento anti-lockdown con manifestazioni che vanno ormai avanti da alcune settimane. I partecipanti, spesso, sono dell’estrema destra, no-vax o seguaci di teorie complottiste. Nel Regno Unito altri 468 morti per Coronavirus sono stati registrati nelle ultime 24 ore.

Il Dipartimento della Protezione Civile e il suo capo, Angelo Borrelli, ci forniscono il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia, reperibile sul sito della Protezione Civile o dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia, i casi totali di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono 224.760 con un incremento di 875 contagi. Il numero totale delle persone attualmente positive è 70.187 con un decremento di 1.883 unità. I pazienti ricoverati in ospedale sono 10.400 di cui 775 in terapia intensiva e 59.012 in isolamento domiciliare. Oggi si registrano 153 decessi che porta il totale a 31.763 e 2.605 guariti/dimessi per un totale di 122.810.