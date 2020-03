Coronavirus, bollettino Protezione Civile (16 marzo 2020)

Dopo i primi giorni, l’Italia si prepara ad affrontare la seconda settimana di quarantena per prevenire il contagio del Covid-19, comunemente chiamato Coronavirus. I contagi salgono e questo porterà inevitabilmente il governo a prolungare la chiusura di tutte le attività se non dovessero esserci margini di miglioramento.

Nel frattempo medici, infermieri e tutto il personale sanitario continuano la lotta contro questo virus pandemico che sta mettendo in ginocchio la nazione. Nella conferenza stampa delle 18, i dati odierni direttamente dal capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

I DATI DI OGGI – Attualmente risultano 23073 positivi, 2470 in più, anche se in ribasso rispetto ai giorni passati. 11197 sono in isolamento domiciliare e 1851 in terapia intensiva. I deceduti sono 349 in più e i guariti 414 in più, per un totale di 2749. 7 pazienti sono stati trasferiti in altri ospedali, per un totale di 47. Tuttavia, devono pervenire ancora i dati di Puglia e Trento.

LE RACCOMANDAZIONI – Angelo Borrelli ha esortato i cittadini nel rispetto delle regole e continuare a donare il sangue per aiutare la comunità. Le forze in campo sono molteplici: più di 4000 volontari più forze armate, dell’ordine e sanitarie. L’ONG evangelici americani hanno donato una struttura ospedaliera mobile situata a Cremona.