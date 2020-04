Coronavirus, bollettino Protezione Civile (17 aprile 2020)

La giornata di oggi ha portato con sé diverse novità sul nostro Paese, in primis per quanto riguarda la scuola. La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha dichiarato che il governo lavora incessantemente per un decreto dedicato esclusivamente al ritorno sui banchi. Non c’è ancora nessuna firma, ma gli alunni italiani non torneranno a scuola prima di settembre, i decessi sono ancora troppi.

Nonostante questa drastica decisione, nel decreto saranno presenti sezioni dedicate alle promozioni degli studenti, il recupero di eventuali debiti scolastici, vantaggi per le babysitter e concorsi per gli insegnanti.

Sul fronte europeo e mondiale, l’Europarlamento ha bocciato un testo sugli aiuti economici da utilizzare per contrastare la pandemia che auspicava l’utilizzo dei cosiddetti eurobond. L’Italia, come spesso accade, si è presentata divisa su questo argomento: Lega e Forza Italia hanno votato contro il coronabond, mentre PD e Movimento 5 Stelle si dividono sull’argomento MES.

Nella conferenza stampa delle 18, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia si registrano 355 positivi in più per un totale di 106.962, di cui 2812 in terapia intensiva, 25786 ricoverati con sintomi. Oggi si registrano 575 nuovi decessi e 2563 guariti per un totale di 42727 di pazienti guariti. I casi totali di coronavirus (guariti, positivi e decessi) sale a quota 172.434.