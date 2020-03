Coronavirus, bollettino Protezione Civile (19 marzo 2020)

L’Italia sta affrontando ormai da dieci giorni la quarantena a causa del Covid-19, comunemente chiamato Coronavirus. Il virus, dichiarato dall’OMS pandemico, ha messo in ginocchio il nostro Paese e la sanità italiana ormai al collasso. Gli ospedali chiedono aiuto ai cittadini esortandoli a stare a casa e ad uscire solo per necessità, quali lavoro, salute e spesa.

Nel frattempo, arrivano anche buone notizie da Napoli, dove il farmaco anti-artrite sta avendo effetti positivi su alcuni pazienti. A Bergamo, invece, una fila immensa di militari accompagna le salme destinate alla cremazione, immagini che non avremmo mai voluto vedere. Nella conferenza stampa delle 18, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ci fornisce i dati odierni.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia si registrano 4480 persone positive per un totale di 33190, di cui 14935 in isolamento domiciliare, 2498 in terapia intensiva. Si registrano 415 nuovi guariti per un totale di 4440. Purtroppo anche oggi si registra un numero abbastanza elevato di deceduti ovvero 427. 59 pazienti sono stati trasferiti dalla Lombardia ad altre regioni. Attualmente ci sono in campo 5905 volontari più forze dell’ordine e sanitarie.

LE RACCOMANDAZIONI – Angelo Borrelli esorta i cittadini a seguire le regole e fa un appello a tutta la nazione: gli animali domestici non contagiano le persone, pertanto non devono essere abbandonati per nessun motivo. I giovani che rientrano dall’Erasmus potranno spostarsi sul suo italiano per tornare a casa ma dovranno isolarsi per evitare il contagio. I ragazzi potranno essere raggiunti in aeroporto solo da un famigliare. I bambini non corrono rischi ma potrebbero comunque essere contagiati.