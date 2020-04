Coronavirus, bollettino Protezione Civile (20 aprile 2020)

Le restrizioni imposte dal Governo continuano a dare risultati, seppur a piccoli passi. La curva epidemiologica continua ad abbassarsi e nelle ultime 24 ore la città di Napoli ha registrato zero contagi e zero decessi. Questo è quanto riportato dal Comune della città partenopea. Tuttavia, preoccupa la situazione degli asintomatici: a Vo’, zona rossa vicino Padova, tutti gli abitanti sono stati sottoposti a tampone e il 43,2% è risultato positivo ma senza sintomi.

“La trasmissione asintomatica gioca un ruolo importante nell’epidemia” affermano i virologi, i quali si raccomandano di continuare a seguire le norme imposte dal Governo Conte nonostante il calo dei contagi.

Sul fronte europeo e mondiale, sono ormai quasi 2 milioni e mezzo i contagi accertati di Covid-19, l’Europa ancora al primo posto. Nel Consiglio europeo del prossimo 23 aprile si decideranno eventuali altre misure di aiuti da parte dell’UE; questa è l’ultima chiamata, l’Europa deciderà il suo futuro.

Crescono ancora i dubbi sulle dinamiche di diffusione del virus ed eventuali decessi. Secondo uno studio condotto negli Usa dal Montefiore Health System e dall’Albert Einstein College of Medicine, in collaborazione con l’Ospedale di Malattie Infettive Kasturba a Mumbai in India, il motivo dei numerosi decessi di sesso maschile potrebbe essere collegato ai testicoli. La ricerca deve ancora essere sottoposta a vari controlli ma alcuni esperti hanno già reputato buona questa teoria.

Nella conferenza stampa delle 18, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ci fornisce il bollettino quotidiano dell’epidemia.

I DATI DI OGGI – Oggi il numero di pazienti attualmente malati scende di 20 unità per un totale di 108.237, di cui 2547 in terapia intensiva, 24.906 ricoverati in ospedale con sintomi e 80.758 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici. Oggi si registrano 454 decessi e 1822 nuovi guariti o dimessi che porta il totale a 48.877. Il totale dei contagi da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia è di 181.228.