Coronavirus, bollettino Protezione civile (20 giugno 2020)

Una ricerca dell’EngageMinds HUB dell’Università Cattolica, ci ha fornito un dato negativo per quanto riguarda la volontà dei cittadini di sottoporsi al vaccino contro il Covid-19. Secondo questo studio, il 41 per cento degli italiani “colloca la propria propensione a una futura vaccinazione tra il ‘per niente probabile’ o a metà tra ‘probabile e non probabile'”. Tendenzialmente, quindi, una buona fetta di italiani non sembrerebbe essere interessato al vaccino contro il virus. Inoltre, pare che gli unici davvero propensi alla vaccinazione siano gli studenti e i pensionati.

Sul fronte europeo e mondiale, i casi di contagio superano gli 8 milioni e mezzo con oltre 460 mila decessi. Nelle ultime 24 ore, il Brasile ha superato la soglia di un milione di contagi accompagnato da quasi 50 mila morti. In Cina si è arrivati alla conclusione che il nuovo focolaio del virus sia di origine europea. Le autorità hanno deciso di isolare il Peking University International Hospital dopo che un’infermiera è risultata positiva al tampone. Nella giornata di ieri, gli Stati Uniti hanno registrato oltre 25 mila casi di contagio.

Il Dipartimento della Protezione civile e il suo capo, Angelo Borrelli, ci forniscono il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia, reperibile sul sito della Protezione civile, Ministero della Salute e organi competenti.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia, i casi totali dall’inizio dell’epidemia sono pari a 238.275 con un incremento di 264 contagi. Il totale degli attualmente positivi è di 21.212 con un decremento di 331 unità. I pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere sono 2.474 di cui 152 in terapia intensiva e 18.586 in isolamento domiciliare. Oggi si registrano 49 decessi per un totale di 34.610 e 546 guariti/dimessi che porta il totale a 182.453.