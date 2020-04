Coronavirus, bollettino Protezione Civile (22 aprile 2020)

L’Italia si prepara a ripartire dopo quasi due mesi di stop e quarantena forzata a causa dell’emergenza Coronavirus. La Fase 2 si avvicina e con essa un alleggerimento delle restrizioni imposte dal governo Conte. Novità per i genitori: riapertura dei parchi ma sempre con la distanza di sicurezza, di un metro e mezzo, e l’uso delle mascherine. Non solo, probabilmente nei giardini pubblici saranno ammessi sportivi (purché soli) e padroni di animali domestici.

Inoltre, dal 4 maggio saranno 2,8 milioni gli italiani che torneranno a lavorare, per la progressiva ripartenza economica del nostro Paese. Crescono i dubbi tra i cittadini per l’app Immuni, in grado di tenere sotto controllo i contagi in Italia; in molti hanno espresso le perplessità su tale strumento ma il premier Giuseppe Conte ha assicurato: “L’app di tracciamento sarà scaricabile su base volontaria”. Insomma, nulla di obbligatorio.

Sul fronte europeo e mondiale, sono ormai 2.592.845 i casi accertati di Covid-19 con quasi 200 mila decessi. Negli Stati Uniti sono state registrate 2700 vittime nelle ultime 24 ore, un dato allarmante. La CNN, inoltre, riferisce che il procuratore generale del Missouri, Eric Schmitt, ha presentato una “causa contro il governo cinese per la perdita di vite umane e le conseguenze economiche nel Missouri provocate dal coronavirus”.

Il Dipartimento della Protezione Civile e il capo, Angelo Borrelli, ci forniscono il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito della Protezione Civile e dagli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Il numero totale di attualmente positivi è di 107.699, con un decremento di 10 assistiti rispetto a ieri; 2.384 presso le terapie intensive, 23.805 persone sono ricoverate con sintomi, 81.510 persone in isolamento domiciliare con lievi sintomi o asintomatici. I deceduti sono 437 e portano il totale a 25.085. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 54.543, con un incremento di 2.943 persone rispetto a ieri. Il totale di contagi da Coronavirus dall’inizio dell’epidemia è pari a 187.327.