Coronavirus, bollettino Protezione civile (23 giugno 2020)

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha inviato alle parti sociali una bozza del Piano Scuola che contiene le linee guida da attuare per la ripartenza scolastica a settembre. Non si parla di mascherine obbligatorie, plexiglass o divisori tra alunni ma frequenza in turni differenziati, più gruppi studio, lezioni anche il sabato. L’attività a distanza rimarrà ma solo limitatamente e per le superiori.

Sul fronte europeo e mondiale, tornano alcuni lockdown in Portogallo e in Spagna. La Germania continua a registrare nuovi contagi (oltre 1.500) a causa dei focolai nei mattatoi, i cittadini sono preoccupati di tornare in quarantena. Gli Stati Uniti sono ancora il primo paese per numeri di contagio e i decessi superano ormai i 120 mila. L’America Latina possiede uno dei focolai più grandi nel mondo e il paese più colpito è ancora il Brasile dove si supera il milione di contagi.

Il Dipartimento della Protezione civile e il suo capo, Angelo Borrelli, ci forniscono il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia, reperibile sul sito della Protezione civile, Ministero della Salute e organi competenti.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia, il numero totale di casi dall’inizio dell’epidemia è pari a 238.833 con un incremento di 113 contagi. Il numero totale degli attualmente positivi è 19.573 con un decremento di 1.064 unità. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.853 di cui 115 in terapia intensiva. Oggi si registrano 18 decessi per un totale di 34.675 e 1.159 guariti/dimessi che porta il totale a 184.585.