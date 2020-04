Coronavirus, bollettino Protezione Civile (26 aprile 2020)

L’Italia si prepara ad una nuova conferenza stampa alle ore 20 del Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, il quale ci fornirà gli ultimi dettagli del decreto che entrerà in vigore nelle prossime settimane. Da domani, 27 aprile, inizieranno i primi allentamenti del lockdown a partire da fabbriche e cantieri, ristrutturazione di case e locali; tutti con la massima attenzione nel rispettare le norme di sicurezza.

Sul fronte europeo e mondiale, sono 200 mila i decessi registrati a causa del Covid-19, 120 mila solo in Europa. In Spagna i morti sono diminuiti di 90 unità, si tratta del livello più basso registrato da oltre un mese. Il numero di casi di Covid-19 in Germania è salito di 1.737 nelle ultime 24 ore. In Gran Bretagna, invece, si registrano altri 413 decessi. Negli Stati Uniti risale il numero delle vittime da Coronavirus, 2.494 solo nelle ultime 24 ore.

Il Dipartimento della Protezione Civile e il suo capo, Angelo Borrelli, ci forniscono il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito della Protezione Civile e gli organi competenti.

I DATI DI OGGI – Il totale delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 197.675, con un incremento rispetto a ieri di 2.324 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 106.103, con un incremento di 256 assistiti rispetto a ieri, di cui 2.009 in terapia intensiva, 21.372 persone sono ricoverate con sintomi, 82.722 persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici. Rispetto a ieri i deceduti sono 260 e portano il totale a 26.644. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 64.928, con un incremento di 1.808 persone rispetto a ieri.