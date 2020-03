Coronavirus, bollettino Protezione Civile (27 marzo 2020)

Sono passati 20 giorni da quando Giuseppe Conte firmò il decreto per la chiusura totale del nostro Paese a causa dell’emergenza Coronavirus. Ad oggi la situazione è ancora molto grave, ci sono stati incrementi di positivi e decessi ma anche dei guariti, che fanno sperare tutto il personale sanitario.

Tuttavia, sono molti anche i medici e infermieri che stanno morendo a causa del contagio: ad oggi sono 46 i medici deceduti a causa del Covid-19. Negli ultimi giorni sono stati consegnati più di nove milioni di mascherine e la diffusi ulteriori respiratori.

Molti pazienti della terapia intensiva stanno reagendo positivamente ai farmaci somministrati ma il viaggio sembra ancora molto lungo. Gli organi di competenza stanno aumentando i tamponi per prevenire ulteriori contagi, soprattutto in Lombardia dove la situazione è critica. Nella conferenza stampa di oggi, anticipata alle 17.30, la Protezione Civile ci fornisce le statistiche quotidiane inerenti al Covid-19.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia si registrano 5959 casi in più per un totale di 66414. Si registrano 969 decessi in più e 589 guariti. I pazienti ricoverati con sintomi sono 26029, 3732 in terapia intensiva e 36653 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici.

I DATI REGIONE PER REGIONE – Qui riportato i dati divisi per ogni regione.

Lombardia 37298 (+2409, +6.9%)

Emilia-Romagna 11588 (+772, +7,1%)

Veneto 7497 (+562, 8.1%)

Piemonte 7092 (+558, 8.5%)

Marche 3196 (+82, 2.6%)

Liguria 2696 (+129, 5%)

Campania 1454 (+144, 11%)

Toscana 3450 (+224, 6.9%)

Sicilia 1250 (+86, 7.4%)

Lazio 2295 (+199, 9.5%)

Friuli-Venezia Giulia 1317 (+94, 7,7%)

Abruzzo 1017 (+71, 7.5%)

Puglia 1334 (+152, 12.9%)

Umbria 884 (+82, 10.2%)

Bolzano 1003 (+97, 10.7%)

Calabria 494 (+101, 25.7%)

Sardegna 530 (+36, 7.3%)

Valle d’Aosta 452 (+44, +10.8%)

Trento 1391 (+94, 7.2%)

Molise 109 (+6, 5.8%)

Basilicata 151 (17, 12.7%)