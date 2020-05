Coronavirus, bollettino Protezione Civile (28 maggio 2020)

Un leggero rialzo della curva epidemiologica preoccupa la Lombardia in vista della riapertura delle regioni il 3 giugno, tuttavia, nel resto del paese è evidente un netto calo di contagi e decessi da Covid-19. Il Piemonte ha registrato il primo giorno senza morti ed è pronto per una nuova ordinanza regionale che obbliga l’uso delle mascherine, tranne per coloro che esercitano attività fisica.

Sul fronte europeo e mondiale, l’Oms avverte i governi: “Non può esserci una ripresa economica senza che la trasmissione del Coronavirus sia posta sotto controllo”. Il nuovo focolaio della pandemia si è stabilizzato nelle Americhe, tra Stati Uniti e Brasile. Negli Usa, ormai i decessi sono più di 100 mila con 1.699.933 di casi totali confermati. In Russia i decessi superano quota 4 mila, ma per Alexander Myasnikov, medico e presentatore tv, è “una stupidaggine, un’esagerazione. Siamo davanti a una malattia respiratoria acuta con una mortalità minima”. Parole molto forti e condannate dagli specialisti.

Il Dipartimento della Protezione Civile e il suo capo, Angelo Borrelli, ci forniscono il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia, reperibile sul sito della Protezione Civile, Ministero della Salute e organi competenti.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia, il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è di 231.732, con un incremento rispetto a ieri di 593 nuovi casi. Il numero totale delle persone attualmente positive è di 47.986, con una decrescita di 2.980 assistiti rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in ospedale sono 7.379 di cui 489 in terapia intensiva e 40.118 in isolamento domiciliare. Oggi si registrano 70 decessi che porta il totale a 33.142. I guariti/dimessi sono 3.503 per un totale di 150.604.