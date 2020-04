Coronavirus, bollettino Protezione Civile (29 aprile 2020)

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha chiarito gli ultimi dubbi sull’esame di maturità durante l’emergenza Coronavirus. La data di inizio sarà il 17 giugno e non si faranno sconti a nessuno: “Chi avrà 8 meriterà 8, chi avrà 4 meriterà 4, ma da inizio settembre dovrà recuperare quelle competenze, altrimenti il prossimo anno scolastico sarà più difficile” ha detto rispondendo alle domande degli studenti sul sito Skuola.net.

Sul fronte europeo e mondiale, ormai sono 3 milioni i casi di contagio da Covid-19, un terzo negli Stati Uniti e più di 130 mila decessi in Europa. I più colpiti sono gli Stati Uniti con 1.012.583 casi, seguiti da Spagna e Italia, rispettivamente 232.128 e 201.505. Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Jair Bolsonaro, presidente del Brasile: “Mi dispiace, cosa dovrei fare? Sono Messia ma non faccio miracoli”. Questo è quanto affermato dal Presidente ad un cronista che gli chiedeva cosa pensasse dell’aumento di contagi nel suo paese; il suo secondo nome è Messias appunto.

Il Dipartimento della Protezione Civile e il suo capo, Angelo Borrelli, ci forniscono il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia reperibile sul sito della Protezione Civile e gli organi competenti.

I DATI DI OGGI – In Italia i casi totali di Coronavirus dall’inizio dell’epidemia sono 203.591 con un incremento dei contagi di 2.086 unità. I totali degli attualmente positivi sono 104.657 con un decremento di 548 unità. 1.795 sono in cura presso le terapie intensive, 19.210 persone sono ricoverate con sintomi e 83.652 persone sono in isolamento domiciliare con lievi sintomi o asintomatici. Oggi si registrano 323 decessi che porta il totale a 27.682. I dimessi o guariti sono 2.311 in più rispetto a ieri per un totale di 71.252.