Coronavirus, bollettino Protezione Civile (7 aprile 2020)

Ieri sera alle 20:30 il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha dichiarato tramite conferenza di aver firmato un nuovo decreto Liquidità con il quale il governo garantirà tutta la liquidità necessaria alle imprese con il 100% di garanzia dello Stato. Verranno stanziati 400 miliardi di cui 200 miliardi di garanzie sui prestiti e 200 miliardi per l’export che vanno a sommarsi ai 350 già previsti. Dopo Pasqua arriverà un altro decreto a sostegno di lavoratori e famiglie.

Sul fronte europeo e mondiale, in Spagna si contano più di 13 mila vittime e accelera il contagio in Svezia. Boris Johnson, premier inglese, è stato spostato in terapia intensiva, la Gran Bretagna ora è preoccupata. In Germania i casi sono arrivati a 110 mila ma il tasso dei decessi è ancora basso.

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato, nell’ambito di un protocollo per l’uso compassionevole, il Ruxolitinib, già utilizzato in ambito ematologico, per i pazienti affetti da Coronavirus. Il farmaco era stato sperimentato per la prima volta nell’ospedale di Livorno.

Nella conferenza stampa delle 18, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ci fornisce il quotidiano bollettino dell’epidemia.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia si registrano 880 nuovi pazienti positivi per un totale di 94067, di cui 3792 in terapia intensiva, 28718 ricoverati con sintomi e 61557 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatici. Oggi si registrano 604 decessi e 1555 pazienti guariti in più per un totale di 24392.

LE RACCOMANDAZIONI – La curva epidemiologica tende a flettere in basso e la situazione sembra migliorare. Stanno diminuendo i pazienti in terapia intensiva ma anche il numero generale dei positivi. Oggi si registra il numero più alto (per la seconda volta) di guariti. Tuttavia, bisogna continuare a seguire le regole imposte del decreto poiché ogni rilassamento può significare una ripresa del circolo virale.