Coronavirus, bollettino Protezione Civile (8 giugno 2020)

Questa mattina, il Comitato degli esperti guidati da Vittorio Colao ha consegnato alla Presidenza del Consiglio il rapporto finale per rilanciare l’Italia, suddiviso in sei punti principali: Imprese e Lavoro, Infrastrutture e Ambiente, Turismo, Arte e Cultura, Pubblica Amministrazione, Istruzione, Ricerca e Competenze, Individui e Famiglie. Lega e Forza Italia hanno invitato il premier Giuseppe Conte a rendere noto immediatamente il progetto e coinvolgere le opposizioni.

Sul fronte europeo e mondiale, sono quasi 7 milioni i casi di contagio dall’inizio della pandemia con quasi 400 mila decessi. Le tante proteste, partite dapprima negli Stati Uniti e diffuse in tutto il mondo, rischiano di riaccendere i focolai se non si rispetta il distanziamento sociale e l’uso della mascherina. Sta facendo discutere la decisione di Jair Bolsonaro di oscurare i dati dei morti e contagi in Brasile.

Il Dipartimento della Protezione civile e il suo capo, Angelo Borrelli, ci forniscono il bollettino quotidiano dell’epidemia in Italia, reperibile sul sito della Protezione civile, Ministero della Salute e organi competenti.

I DATI DI OGGI – Attualmente in Italia, il numero dei casi totali dall’inizio dell’epidemia è pari a 235.278 con un incremento di 280 contagi. Il numero totale delle persone attualmente positive è di 34.730 con un decremento di 532 unità. Il numero dei pazienti in ospedale è 4.729 di cui 283 in terapia intensiva e 29.718 in isolamento domiciliare. Oggi si registrano 65 decessi per un totale di 33.964 e 747 dimessi/guariti che porta il totale a 166.584.