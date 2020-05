Coronavirus, bonus vacanze: 500 euro per le famiglie, 300 per le coppie e 150 per i single

IL DECRETO RILANCIO – Il decreto di Maggio diventa un vero e proprio decreto di rilancio, e prevede una serie di iniziative di sostegno economico che vanno dall’ambito del turismo, a quello della gestione dei figli fino alla riapertura delle scuole, a quello dell’alleggerimento del carico dei trasporti pubblici attraverso l’acquisto di mezzi di trasporto alternativi.

IL TURISMO – Ma tra i settori più colpiti in assoluto dall’emergenza Covid-2019 si distingue senza dubbio, data la limitazione di spostamenti internazionali e non per il contenimento del virus, quello del turismo. Il Governo a tal proposito ha deciso di progettare un bonus vacanze per incentivare la ripresa graduale del settore.

In questi mesi, infatti, le agenzie di viaggi hanno visto la cancellazione da parte dei loro clienti di tutte le prenotazioni prese per il periodo delle vacanze pasquali, ed anche quelle per il periodo estivo risultano a rischio, data l’incertezza sull’evoluzione della crisi. Tuttavia se la situazione dovesse evolversi positivamente una soluzione potrebbe essere quella di trascorrere le ferie estive in territorio nazionale.

Da qui nasce l’idea di un bonus per la villeggiatura, che consisterà in una cifra di circa 500 euro per le famiglie numerose con reddito Isee fino a 35 mila euro. Per le coppie si parla invece di 300 euro e di 150 euro per i single. Inoltre il Governo ha stanziato un fondo di 50 milioni di euro che dovranno essere utilizzati per la sanificazione delle strutture ricettive.

GLI ALTRI BONUS – Tra le altre iniziative previste dal Decreto Rilancio si distingue inoltre anche un bonus baby sitter, destinato alle famiglie, che va dai 600 ai 1200 euro, che potranno essere utilizzati per l’assunzione di collaboratori o collaboratrici per la gestione dei figli, o per l’iscrizione degli stessi presso centri integrativi per l’infanzia. Per il personale sanitario il bonus potrebbe arrivare fino ai 2000 euro. Per quanto riguarda gli spostamenti, invece, è previsto un bonus sull’acquisto di biciclette e monopattini per favorire la mobilità alternativa, che consisterà in uno sconto del 70% sull’acquisto del mezzo in questione.