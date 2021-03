Coronavirus, cambio colore delle regioni: ecco tutto ciò che ci aspetta per dopo Pasqua

Nella giornata di oggi, la cabina di regia si è riunita per il consueto monitoraggio settimanale dei dati. Stando alle ultime comunicazioni, pare che le scuole riapriranno (almeno fino alla prima media) dopo le vacanze di Pasqua anche in zona rossa. Le regioni, inoltre, si preparano a cambiare colore.

CAMBIO DI COLORE – L’Rt nazionale è sceso all’1,08 rispetto alla scorsa settimana (1,16). Il Lazio da martedì tornerà in zona arancione grazie ai miglioramenti registrati. La Valle d’Aosta, invece, entra in zona rossa a causa di un aumento esponenziale dei contagi che hanno superato i 250 ogni 100 mila abitanti.

La regola prevede che si debba stare almeno due settimane in un colore prima di poter passare ad un altro. Per questo motivo, già da ora possiamo comunicare che almeno otto regioni e una Provincia saranno in rosso anche dopo Pasqua, almeno fino al 13 aprile. Le regioni sono queste: Friuli (410), Piemonte (354), Emilia-Romagna (351), Lombardia (293), Puglia (292), Valle d’Aosta (291), Marche (284), Provincia di Trento (279), Veneto (254).

NUOVE REGOLE PER PASQUA E DOPO PASQUA – Per quanto riguardano le vacanze pasquali, non sono ammesse zone gialle fino al 30 aprile per evitare assembramenti e inevitabilmente aumento di contagi. Per questo motivo, tutta l’Italia sarà un misto di zone arancioni e rosse.

Inoltre, per quanto riguarda la scuola, si tornerà in aula anche in zona rossa dopo Pasqua ma solo fino alla prima media. Non si allenteranno, quindi, le restrizioni almeno fino a quando la campagna vaccinale non sarà a buon punto.