Coronavirus: Campania, i contagi aumentano pericolosamente, rischio di collasso per gli ospedali

Sebbene da una parte i contagi sembrano essere diminuiti molto leggermente in tutta Italia, in alcune regioni specifiche la situazione non è comunque delle migliori.

IL CASO DELLA CAMPANIA – Ci riferiamo in particolare alla Campania, dove purtroppo le notizie non sono così rallegranti. In effetti sembra che le persone risultate positive al COVID-19 siano pericolosamente aumentate.

Ad oggi si contano 181 contagi portati in terapia intensiva. Un numero allarmante che potrebbe portare a conseguenze particolarmente difficili per gli ospedali. Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino”, le strutture sanitarie campane non reggeranno un tale affollamento e probabilmente collasseranno entro domenica.

TOTALE NUMERO POSITIVI NELLA REGIONE – Oltre ai 181 ricoverati in terapia intensiva, si contano ben 1194 casi positivi in tutta la regione. Un numero che per ora non sembra intenzionato a scendere, bensì il contrario.

Bisogna solo sperare che diminuisca grazie alla quarantena obbligatoria per tutti, altrimenti il personale sanitario non avrà altra scelta se non passare al piano B, accogliere i pazienti anche nelle strutture private.